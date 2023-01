“Il più scarso della Serie A”, social scatenati durante Milan-Roma

Social scatenati contro Rui Patricio: il portiere della Roma criticato dopo il gol di Kalulu in Milan – Roma

Tutti contro Rui Patricio: alla mezz’ora di Milan-Roma, rossoneri avanti con il gol di Kalulu. In tanti sui social puntano il dito contro l’estremo difensore giallorosso.

Il Milan ha sbloccato il risultato alla mezz’ora nel big match con la Roma. Un gol arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Pierre Kalulu bravo ad anticipare Ibanez prima di colpire da distanza ravvicinata.

Nell’occasione, tutt’altro che impeccabile Rui Patricio, intervenuto goffamente sulla conclusione del difensore rossonero. Un errore che non è passato inosservato sui social, con tantissimi commenti di critica nei confronti dell’estremo difensore giallorosso.

No, l’intervento goffo e in ritardo di Rui Patricio non è proprio piaciuto ai tifosi della Roma (e non solo).

C’è chi definisce l’estremo difensore capitolino come il “più scarso della Serie A” e chi chiede alla società di intervenire sul mercato per consegnare a José Mourinho un nuovo numero uno.

i’ve said it before and i’ll say it again

rui patricio is the worst GK in Serie A

— Nycjuventus⚜️ (@NycJuventus) January 8, 2023