Brutta notizia per Inzaghi, comunicato UFFICIALE

Il calciomercato ha aperto i battenti quest’oggi ma la riapertura del campionato si complica per Inzaghi

Il Mondiale ha tenuto lontani i tifosi dai campi di Serie A per due mesi e tra due giorni il massimo campionato riaprirà le danze con una grande partita di cartello.

Il 4 gennaio infatti saranno Inter e Napoli ad affrontarsi in una sfida che probabilmente definirà il percorso dei nerazzurri, distanti 11 punti dalla capolista partenopea. Per Inzaghi però arriva una brutta notizia che lo costringerà a rivedere i suoi piani per fronteggiare al meglio la squadra di Luciano Spalletti.

Brozovic KO, Inzaghi trema

Marcelo Brozovic ha rimediato un infortunio durante la preparazione della partita del 4 gennaio contro il Napoli di Spalletti.

Dagli esami svolti oggi non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma per certo il centrocampista dovrà stare fuori per almeno due partite. Inzaghi pertanto dovrà fare a meno del perno croato nelle sfide contro Napoli e Monza, auspicando di poterlo rivedere in campo per il match contro il Verona. La speranza è ovviamente quella di poterlo avere a pieno regime per la sfida di Supercoppa – fissata per il 18 gennaio – contro il Milan. Ecco di seguito il comunicato:

“Marcelo Brozovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra.

Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro.