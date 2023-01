Mbappè distrutto: Milan-Juve, ecco il super colpo

Un grande colpo per la difesa in vista del prossimo anno: Milan e Juventus alla finestra, gioiello nel mirino

Il ritorno in campo è ormai vicino solo poche ore, Milan e Juventus affronteranno rispettivamente Salernitana e Cremonese con l’intento di tenere il passo del Napoli, primissimo in classifica.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e sia i rossoneri che i bianconeri sono focalizzati sulle prossime operazioni da portare a termine. Tra entrate ed uscite, difficile che qualcosa di troppo rilevante si smuova a gennaio: per l’estate 2023, invece, sembra proprio lecito attendersi non pochi cambiamenti agli ordini di Pioli ed Allegri. E da questo punto di vista le attenzioni delle due dirigenze sono proiettati in Francia dove un nome su tutti sta monopolizzando l’attenzione, viste le recenti prestazioni. Lo sa bene Kylian Mbappè, uscito sconfitto e quasi annullato nell’ultimo turno di Ligue 1 perso contro il Lens. Tutto merito di Kevin Danso, gioiello classe 1998 che ha sfoderato una prestazione eccezionale, in marcatura su Mbappè. Il difensore austriaco, sotto contratto fino al 2026 con il Lens, è approdato in Francia dall’Augusta un anno e mezzo fa, per poco più di 5 milioni.

Colosso in difesa: Juve e Milan su Danso

Adesso, però, la situazione è cambiata. Una crescita importante che ha fatto schizzare la valutazione che il Lens fa del suo talento fino ad almeno 20 milioni. Milan e Juventus osservano interessate alla finestra.

I rossoneri sono alla ricerca di un terzo difensore centrale di peso, visto che Kjaer non è rientrato al meglio dopo il grave infortunio e Gabbia potrebbe partire. Discorso analogo per la retroguardia di Allegri che vedrà Bonucci e Rugani andare in scadenza nel 2024 e tra i papabili, in uscita, già il prossimo giugno in caso di rivoluzione. Per Danso, dunque, è già corsa a due: rossoneri e bianconeri pronti a darsi battaglia.