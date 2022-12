Vlahovic, Chiesa e Cuadrado: le loro condizioni per la Cremonese

La Juventus si sta preparando alla seconda parte di stagione cercando così di recuperare al meglio i top player

Novità importanti in casa Juventus con il recupero di diversi big, che non sono stati sempre al top della forma in questa prima parte di stagione. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di continuare assiduamente in questi giorni per poi recuperare al meglio i diversi giocatori ancora alle prese con diversi fastidi.

Il comunicato ufficiale del club bianconero ha svelato anche novità sostanziali in vista delle prossime sfide dei bianconeri: “Venendo all’allenamento di questa mattina, il gruppo ha visto il rientro, dopo il Mondiale, di Alex Sandro e Danilo. Il lavoro odierno della Juventus si è focalizzato su esercitazioni tecniche di trasmissione e possesso palla. Chiesa si è allenato in gruppo”.

Juventus, le condizioni di Federico Chiesa

Federico Chiesa è tornato ufficialmente in campo ad inizio novembre, mentre in queste settimane ha lavorato per recuperare al meglio dal suo grave infortunio al ginocchio. Inoltre, l’esterno offensivo della Juventus sarà disponibile per l’amichevole contro lo Standard il 30 per scendere in campo per uno spezzone di gara. Successivamente Allegri valuterà se sarà titolare per la sfida contro la Cremonese, la prima ufficiale del 2023.

Novità importanti anche per il recupero di Cuadrado, che ha svolto sempre lavoro personalizzato e sarà valutato giorno per giorno per il suo rientro in gruppo. Infine, l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, è sempre al lavoro per il personalizzato a causa dell’infiammazione pubalgica: diffilmente sarà a disposizione di Allegri per la sfida del 4 gennaio. Saranno giorni importanti in casa bianconera per capire su chi fare affidamento per la prima sfida ufficiale in programma il 4 gennaio contro la Cremonese.