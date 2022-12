Brutta regola per Inzaghi: a rischio per il big match

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi: brutta tegola e big match a rischio

Il campionato di Serie A sta per tornare. Tutte le squadre partono all’inseguimento del Napoli capolista, che fino ad ora è sembrato inarrestabile. Anche l’Inter di Simone Inzaghi dovrà cercare di riprendere terreno rispetto ai partenopei, lontani 11 punti al momento.

Proprio in vista della ripresa della stagione Inzaghi avrà a disposizione un’arma in più, ovvero Romelu Lukaku, che sembrerebbe essersi messo alle spalle ormai i problemi legati all’infortunio. Nel frattempo per il tecnico nerazzurro arrivano però brutte notizie. Tegola importante che potrebbe portare un giocatore a saltare il big match contro il Napoli.

Inter, de Vrij si ferma: a rischio per il big match contro il Napoli

Da gennaio non si potrà più sbagliare per l’Inter se vorrà cercare di rientrare nella corsa scudetto. La squadra di Inzaghi sarà chiamata ad affrontare tanti impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Dall’infermeria però arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi. Infatti si è fermato Stefan de Vrij dopo aver subito una brutta botta alla caviglia. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni e difficilmente verrà rischiato nell’amichevole di dopodomani. La caviglia però preoccupa soprattutto in vista del big match contro il Napoli, ma per capire il processo di recupero è ancora presto.