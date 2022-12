Juventus, plusvalenze: fissata la data dell’udienza

Plusvalenze Juventus: fissata l’udienza in seguito alla revocazione parziale della Procura Federale

Continua ad essere in primo piano la questione legata alle plusvalenze della Juventus che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane.

Nella giornata di ieri, la Procura federale aveva proposto ricorso per revocazione parziale nei confronti di Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara. Revoca in merito alla decisione assunta dalla Corte federale di appello per il caso plusvalenze. In base all’esame dei documenti sarebbero emersi nuovi elementi per condannare i bianconeri e gli altri club citati.

Caso plusvalenze: fissata l’udienza per il 20 gennaio

Il ricorso della FIGC riguarda anche 52 dirigenti delle società italiane interessate. Porterà alla richiesta di condanna alle sanzioni che verranno proposte nel corso dell’udienza di discussione che si svolgerà nel 2023.

Come riportato da ‘Ansa’, è stata fissata l’udienza davanti alla Corte d’appello federale sul caso plusvalenze. Non solo la Juventus sarà coinvolta, ma anche tutte le altre società italiane che rientrano nell’inchiesta. L’udienza è stata fissata per il 20 gennaio 2023.