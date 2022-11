Bruno Fernandes stende l’Uruguay: doppietta e Portogallo agli ottavi

Il Portogallo vince 2-0 contro l’Uruguay grazie alla doppietta di Bruno Fernandes con cui i portoghesi strappano l’accesso agli ottavi

Non sbaglia il Portogallo e strappa in anticipo il pass per gli ottavi di finale nel Mondiale in Qatar. La squadra di Santos batte 2-0 l’Uruguay in una partita dove entrambe le squadre non si risparmiano e creano diverse occasioni da rete.

Dopo un inizio di partita in cui il Portogallo sembra essere superiore e creare qualcosa in più nella seconda parte di primo tempo è l’Uruguay a uscire fuori e creare diverse occasioni da rete, come quella migliore con Bentancur che viene fermato solo dal portiere avversario. Nella ripresa cambia tutto.

Portogallo-Uruguay 2-0, Bruno Fernandes trascina: mistero sul gol di Ronaldo

Nel secondo tempo il Portogallo entra in campo con tanta convinzione e riesce a sbloccare la partita grazie al gol di Bruno Fernandes, che crossando trova Ronaldo in area che però non sembra toccare il pallone, che si infila in rete. CR7 esulta, ma la Fifa dà il gol a Cristiano Ronaldo.

L’Uruguay non si arrende e crea tante occasioni per pareggiare senza però sfruttarle. Il raddoppio del Portogallo arriva nei minuti finali con l’arbitro richiamato al Var che concede il calcio di rigore realizzato ancora da Bruno Fernandes. Vittoria fondamentale che porta il Porogallo agli ottavi, mentre all’Uruguay serve un miracolo.

Classifica girone H: Portogallo 6, Ghana 3, Corea del Sud 1, Uruguay 1