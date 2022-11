Mondiali 2022, la Danimarca di Eriksen non va oltre lo 0-0 con la Tunisia

La Danimarca di Christian Eriksen si ferma sullo 0-0 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo D

Danimarca e Tunisia aprono il gruppo D dei Mondiali 2022 e non vanno oltre lo 0-0 nella gara delle 14:00.

La squadra di Christian Eriksen non riesce a superare la Tunisia che sulla carta era data per sfavorita. In realtà è proprio la Tunisia a sfiorare il gol in diverse occasioni, e ne trova anche uno, annullato per posizione di fuorigioco. Anche la Danimarca nel primo tempo costruisce delle buone trame di gioco per andare a segno ma gli manca l’ultimo passaggio decisivo per sbloccarla.

Danimarca-Tunisia 0-0: passo falso per la squadra di Eriksen

Nella ripresa la Danimarca si riversa nella metà campo della Tunisia ma in poche occasioni riesce a rendersi veramente pericolosa. L’occasione più ghiotta arriva sul piede di Eriksen che chiama Dahmen ad una grande parata con la mano di richiamo. I danesi hanno altre occasioni importanti ma non riescono a sfondare il muro tunisino e devono accontentarsi di un pareggio che complica le prospettive di qualificazione nel gruppo D che completerà la prima giornata con la partita serale tra Francia e Australia.