All’assalto di Vlahovic e Leao, il Chelsea orchestra lo scambio stellare

Il bomber ‘indesiderato’ potrebbe essere la clamorosa pedina di scambio per l’assalto alle stelle della Serie A: scenario da non credere

Già la scorsa sessione estiva di scambi è stata caratterizzata da un discreto valzer di attaccanti, molti dei quali hanno cambiato maglia passando da un big club all’altro. Robert Lewandowski è andato a Barcellona dal Bayern, Romelu Lukaku dal Chelsea all’Inter, Arkadiusz Milik dal Marsiglia alla Juve. Il prossimo calciomercato di luglio-agosto però, potrebbe non essere da meno, anzi.

Proprio il bomber belga, scaricato dall’allora tecnico dei Blues Thomas Tuchel, non ha finora dato riscontri positivi nel suo ritorno alla Pinetina. Se dovesse continuare così, Big Rom non verrebbe riscattato da Marotta, che così agevolerebbe il ritorno alla base dell’ex giocatore dell’Anderlecht. Ipotizzare però una permanenza nei Blues è tendenzialmente da escludre, ed ecco che allora la dirigenza londinese starebbe pensando ad un clamoroso scambio di mercato.

Chelsea, ecco l’arma Lukaku per far vacillare Milan e Juve

Che il Chelsea sia ‘interessato’ – per usare un eufemismo – a Rafael Leao, è cosa nota. Che i britannici abbiano anche bisogno di un centravanti d’area – che potrebbe essere Dusan Vlahovic, ultimamente messo in discussione nella Juve – è risaputo. Sebbene finora i Blues non abbiano bussato alla porta bianconera per il serbo, le contingenze di mercato potrebbero portare ad un clamoroso scenario.

Il centravanti dell’Inter potrebbe infatti essere utilizzato come pedina di scambio, sia col Milan che con la Juve, per i loro big. Difficile in questo momento quantificare il peso economico del belga in un possibile valzer di attaccanti con rossoneri o bianconeri, ma certamente l’inserimento del giocatore in un’ipotetica trattativa affascina non poco tutti gli operatori di mercato e non solo. In condizioni fisiche buone infatti, l’attaccante farebbe gola a Milan e Juve, che potrebbero decidere di sedersi al tavolo e parlarne…