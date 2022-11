Roma, rinnovo in vista: incontro tra le parti

La Roma si appresta ad ufficializzare il rinnovo di uno dei suoi big: il punto sul giocatore giallorosso

La Roma non ha chiuso nel migliore dei modi questa prima parte di stagione e adesso affronterà un mini-ritiro per ricaricare le pile e mantenere alta la condizione alta per la ripresa della stagione.

Intanto la società deve fare i conti con la difficile situazione legata a Karsdorp che è stato, di fatto, allontanato da José Mourinho dopo la partita contro il Sassuolo. Il terzino olandese non si è presentato al raduno della squadra e di fatto ormai è un separato in casa. Nel frattempo la società lavora anche sul mercato e in ottica rinnovi e presto potrebbe arrivarne uno piuttosto significativo che riguarda un perno della squadra giallorossa.

Roma, rinnovo in vista per Smalling

Il giocatore in questione è Chris Smalling che si avvicina alla scadenza di contratto con la Roma. Come sottolineato da ‘todofichajes.com’, ci sarà un incontro tra la dirigenza giallorossa e gli agenti del difensore inglese nei prossimi giorni per discutere del rinnovo e del prolungamento contrattuale che potrebbe essere di altre due stagioni.

Si va verso un prolungamento fino al 2025 con un guadagno che rimarrà invariato. Smalling quest’anno si è rivelato decisivo in diverse partite, soprattutto a San Siro dove ha deciso la gara contro l’Inter, realizzando uno dei suoi 3 gol in campionato. Un giocatore che si è legato ai colori giallorossi e che si appresta a proseguire il suo percorso in Italia.