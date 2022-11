Messi illude Scaloni: Argentina, che tonfo all’esordio

A sorpresa, l’Argentina di Lionel Messi e Scaloni perde la prima gara del Mondiale in Qatar: vince l’Arabia Saudita grazie ad Al-Dawsari

Nessuno lo avrebbe mai pronosticato. Anzi, si pensava ad un largo successo dell’Argentina di Scaloni, che veniva da una lunga serie di risultati positivi prima di prendere parte finalmente al Mondiale in Qatar.

E, invece, la ‘Seleccion’ esce sconfitta dalla gara d’esordio contro la modesta Arabia Saudita, che ha buttato il cuore oltre l’ostacolo per conquistare tre punti storici. Eppure dal campo, inizialmente, sembrava che l’epilogo sarebbe stato ben differente. Difatti, è la truppa sudamericana a passare in vantaggio al decimo minuto del primo tempo, grazie all’uomo simbolo Lionel Messi. La ‘Pulce’ porta avanti i suoi, sfruttando con grande freddezza un calcio di rigore assegnato tramite review al Var. Dopodiché, i calciatori dell’Albiceleste continua a trovare parecchi spazi in fase offensiva e vengono annullate due reti per fuorigioco a Lautaro martinez.

Mondiale Qatar, Argentina-Arabia Saudita 1-2: marcatori e classifica

Nella ripresa, poi, il crollo inaspettato, con la musica che cambia totalmente. Gli asiatici agguantano subito il pareggio a firma Al-Shehri e, nel giro di pochi minuti, completano la rimonta con una conclusione meravigliosa partita dal piede destro di Al-Dawsari (capitano e numero 10 come la stella del Paris Saint Germain). Un debutto letteralmente da dimenticare per Messi e compagni, ora momentaneamente ultimi nel girone C in attesa del match Messico-Polonia.

Argentina-Arabia Saudita 1-2: 10’ rig. Messi (ARG), 48’ Al-Shehri (AS), 53’ Al-Dawsari (AS)

CLASSIFICA GRUPPO C: Arabia Saudita 3, Messico* 0, Polonia* 0, Argentina 0

*Una partita in meno