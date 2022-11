L’Inter ha la carta giusta: due per uno e Juventus senza speranze

Novità importanti in casa Inter: dalla situazione rinnovi ai colpi da urlo in vista di gennaio, la beffa alla Juventus

La società nerazzurra continua a monitorare apertamente il fronte calciomercato con idee da urlo in vista della prossima stagione. L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, dovrà risolvere prima la situazione dei vari rinnovi per poi concentrarsi su innesti di assoluta qualità.

Da valutare anche il possibile addio del laterale tedesco, Robin Gosens, che è stato vicinissimo all’addio in estate, ma alla fine ha continuato il suo percorso in nerazzurro. In questo primo scorcio di stagione, il giocatore dell’Inter non è stato nemmeno convocato dalla Nazionale tedesca per il Mondiale in Qatar. Le sue prestazioni non hanno convinto il Ct tedesco e così tiferà i propri connazionali sul divano di casa.

Così l’Inter potrebbe pensare al doppio colpo offrendo il cartellino di Gosens: piacciono Rami Bensebaini e Marcus Thuram, entrambi in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach. L’attaccante francese è volato così anche al Mondiale in Qatar dopo un inizio da urlo in questa stagione in Bundesliga: anche il difensore algerino potrebbe essere una soluzione da urlo. La situazione a gennaio potrà così cambiare offrendo il laterale tedesco per non arrivare a fare aste a giugno.

Inter, Thuram colpo per l’attacco di Inzaghi

Sulle tracce del figlio dell’ex difensore di Juventus e Parma, Lilian, ci sarebbe anche il forte interessamento del Bayern Monaco: per lui il Mondiale potrebbe essere un’occasione da non sprecare. Un doppio colpo suggestivo già a gennaio per provare così ad essere di livello assoluto anche in ottica Champions. Servono innesti di qualità importante per arrivare fino in fondo alle varie competizioni nazionali ed europee per tornare a splendere anche in Champions League, com’è avvenuto nel 2010 con il trionfo del Triplete.

Già da tempo l’Inter monitora attentamente il futuro di Thuram con la sua voglia di voltare pagina tornando in Italia dopo esser nato proprio a Parma quando suo padre giocava nella cittadina emiliana. La Juventus sarebbe tagliata fuori così dal doppio innesto di qualità assoluta.