Da 115 a 15 milioni: La Juve lo prende a un prezzo stracciato

Con la sosta per via dei mondiali, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato.

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con le società che già hanno iniziato a guardarsi intorno. La sosta per via del mondiale, sarà l’occasione giusta per cercare di imbastire qualche trattativa per rinforzare la propria rosa.

E’ il caso della Juventus, che è alla ricerca di calciatori che possano portare ulteriore qualità alla rosa di Massimiliano Allegri. Dopo l’ultima parte di stagione che ha visto la vecchia signora protagonista in campionato, la dirigenza ha intenzione di rinforzare la propria rosa per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

La Juventus bussa alla porta del Real: servono 15 milioni

Il calciatore che la Juventus sta monitorando costantemente è Eden Hazard. Stando a quanto riporta BeSoccer, infatti, i bianconeri vogliono provare a regalarlo ad Allegri. La cifra che il club avrebbe intenzione di offrire a Florentino Perez è di circa 15 milioni di euro, cifra che potrebbe bastare per convincere i blancos a cederlo. Il belga, in questa stagione, ha collezionato solamente 6 presenze e messo ha segno un gol e servito un assist tra campionato e Champions League. Con Asensio, Rodrygo e Vinicius, per l’ex Chelsea è molto difficile trovare spazio, e per questo motivo accetterebbe di buon grado la destinazione bianconera. L’intenzione del Real, è di riuscire ad incassare il più possibile dalla sua cessione dopo il grande investimento fatto nel 2019, ma la sensazione è che se la Juventus confermasse l’offerta di 15 milioni, si potrebbe chiudere rapidamente ogni discorso. La sosta per i mondiali sarà la giusta occasione per iniziare a parlarne, con la vecchia signora che sembra avere tutta l’intenzione di andare fino in fondo.