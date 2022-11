Marotta piazza il colpo: lo scambio con l’esubero beffa tutti

L’Ad nerazzurro avrebbe trovato il modo, in un colpo solo, di disfarsi dell’esubero e far arrivare a Milano un promettente talento

Già molto vicino, nelle ultime battute dello scorso calciomercatoestivo, a tornare in patria alle dipendenze del Bayer Leverkusen, Robin Gosens è rimasto a Milano convinto di potersi giocare le sue chances dopo l’ultima stagione passata più in infermeria che sul campo.

Le cose però, com’è noto, non sono andate esattamente come previsto. Complice anche l’esplosione di Federico Dimarco, protagonista finora di una stagione da 9 in pagella, il tedesco non ha mai trovato quella continuità necessaria. C’è stato qualche lampo, come l’importante gol realizzato al Camp Nou e il sigillo nella goleada casalinga contro il Bologna, ma poco altro. Gosens continua a fare prevalentemente panchina.

Ancora il Leverkusen nel destino di Gosens: Marotta architetta lo scambio

Il calciomercato, si sa, è fatto anche di corsi e ricorsi storici. Onorando il vecchio adagio, il Bayer Leverkusen non avrebbe ancora abbandonato l’idea di far arrivare il tedesco nerazzurro in Bundesliga. Considerando il suo status di ‘non incedibile’ della rosa, il calciatore stavolta potrebbe davvero prendere la via di casa. In questo caso però Marotta non vorrebbe soldi, o meglio, avrebbe in mente una strategia alternativa. Che spiazzerebbe Milan, Roma e Tottenham Hotspur.

L’abile dirigente nerazzurro vorrebbe scambiare il suo esubero con Piero Hincapié, 20enne ecuadoriano in forza proprio al club tedesco – e in grado di agire indifferentemente come centrale difensivo o come esterno a tutta fascia – in un affare che risolverebbe diversi problemi a Simone Inzaghi. Il sudamericano sarebbe un’altra alternativa mancina a Bastoni o alllo stesso Dimarco, e come effetto collaterale avrebbe quello di frustrare le speranze di Pioli, Mourinho e Conte di arrivare al talento del Bayer Leverkusen.