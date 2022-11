Lo scambio diventa un guaio: per Roma e Juve si mette male

Il prossimo mercato sarà probabilmente fatto di scambi e affari a parametro zero.

A gennaio aprirà il mercato e gran parte degli affari saranno basati su prestiti, parametri zero e scambi tra giocatori.

Anche in Serie A i club tenteranno di puntellare le proprie rose con queste formule e squadre come Roma e Juventus sono alla continua ricerca di giocatori, soprattutto sulla fascia di destra, dove per vari motivi le due compagini saranno costrette a intervenire. Anzi per quanto riguarda la Juventus si era parlato anche di un interesse per Karsdorp, proprio in forza alla Roma di Mourinho e con non poche difficoltà a livello di compatibilità ambientale. C’è però un altro osservato speciale da parte dei giallorossi e dei bianconeri.

Bellerin a Dortmund, Juve e Roma anticipate

Hector Bellerin è sempre stato un obiettivo di molte squadre già in estate, ma poi il terzino ha scelto il Barcellona di Xavi, dove tuttavia il terzino, nato proprio a Barcellona, non sta trovando grandi prestazioni e continuità. Ecco che per la Juve e la Roma l’occasione sarebbe ghiotta, però si è da poco affacciato a Barcellona il Borussia Dortmund, con una proposta relativa allo scambio tra i terzini delle due compagini. Meunier, belga di 31 anni, potrebbe quindi rientrare in un affare molto semplice da chiudere tra Dortmund e Barcellona. L’unico dubbio dei blaugrana rimane l’età di Meunier, ma per il resto lo scambio potrebbe chiudersi senza ulteriori esborsi da ambedue le parti. Certamente per Bellerin, che ha disputato solamente 5 partite in Liga, la destinazione tedesca sarebbe più che gradita. Roma e Juventus quindi perdono un obiettivo concreto per gennaio