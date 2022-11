La Juve inquieta Spalletti: cinquina da urlo e risposta immediata

Un importante calciatore di proprietà del Napoli targato Luciano Spalletti sarebbe finito nel mirino di alcuni club, tra cui la Juventus

Arrivati alla pausa per i Mondiali, è lecito a questo punto porsi una domanda ben precisa. L’obiettivo Scudetto è ancora possibile per la Juventus? La matematica, ovviamente, dice di sì. E suggeriscono una risposta positiva anche gli ultimi risultati ottenuti dalla ‘Vecchia Signora’: ben sei vittorie consecutive in campionato, per giunta senza subire gol.

I bianconeri, come si evince dalle prestazioni sul campo, hanno ritrovaro equilibrio e fiducia nei propri mezzi. Aspetti fondamentali, che ora permettono alla truppa targata Massimiliano Allegri di poter ambire novamente alla conquista del principale trofeo nazionale. Di contro, però, c’è il superlativo Napoli di Luciano Spalletti, distante dieci lunghezze (41 punti). Gli azzurri si sono resi protagonisti di una prima parte di stagione letteralmente sensazionale, dominando la scena anche in Champions League.

Merito del preziosissimo lavoro del tecnico di Certaldo, il quale sa sempre tirare fuori il meglio dai giocatori a sua disposizione. L’armata partenopea appare davvero inarrestabile, ma comunque bisognerà capire come Kvaratskhelia e compagni reagiranno a questa lunga sosta (potenzialmente non molto d’aiuto ai campani). Le strade di Juventus e Napoli, inoltre, potrebbero intrecciarsi pure in ambito di calciomercato, oltre che sul campo. Stando a quanto riferisce l’insider Ekrem Konur tramite il suo profilo Twitter, il mirino dei torinesi sarebbe finito su Kim Min-Jae, il difensore rivelazione della Serie A.

Calciomercato Juventus, mirino su Kim: De Laurentiis non lo cede a gennaio

Non è tutto, perché – sempre secondo la medesima fonte – si registra anche l’interesse concreto da parte di quattro club della Premier League: Brighton, Fulham, Manchester United e il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Il patron De Laurentiis, dal canto suo, non intende minimamente prendere in considerazione eventuali offerte durante la sessione di gennaio dei trasferimenti.

Il sudcoreano – ora in Qatar – presenta un contratto in scadenza giugno 2025 (con opzione per altri due anni) e la valutazione è già parecchio elevata, almeno sui 45-50 milioni di euro. La Juventus, intanto, monitora attentamente la situazione e non è da escludere che decida di tuffarsi all’assalto del classe ’96 in futuro.