Anticipo secco: così Ancelotti lo soffia a Juventus e Inter

Carlo Ancelotti continua a pensare a grandi colpi in vista anche di gennaio: sorpasso a Juventus e Inter, il profilo da big

Così come le due big d’Italia che sono sempre molto attive sul fronte calciomercato: Juventus e Inter cercheranno di puntellare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Real Madrid potrebbe fare i conti anche sull’addio di Ferland Mendy: così in questo modo starebbe pensando ad un nuovo colpo sulla fascia sinistra con il profilo interessante del portoghese, Raphael Guerreiro, che sarebbe finito nel mirino di Carlo Ancelotti. Da anni al Borussia Dortmund, il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2023: così il club tedesco potrebbe anche pensare di cederlo a gennaio per ricavare qualche milioni per non perderlo a parametro zero.

Anche Juventus e Inter avevano pensato al suo innesto in vista della prossima stagione, ma il Real Madrid avrebbe mosso già i primi passi con un trasferimento vantaggioso per tutti. Novità importanti a partire da gennaio con la sessione invernale ricchi di colpi post Mondiali in Qatar: idee suggestive per il Real Madrid targato Carlo Ancelotti che intende essere ancora protagonista ancora in Champions League.

Real Madrid, Guerreiro colpo a sorpresa a gennaio

Juventus e Inter vogliono così avere la meglio sulle altre big d’Europa con idee interessanti da mettere in circolo già a partire da gennaio. Colpi da urlo per arrivare tra le prime della classe risalendo velocemente in classifica: Raphael Guerreiro si metterà ancora in mostra al Mondiale indossando la maglia prestigiosa della Nazionale portoghese, che punta ad arrivare sempre tra le prime posizioni della massima competizione riservata alle Nazionali. Una voglia immensa per continuare il percorso di crescita in vista dei prossimi impegni, sempre più frequenti a partire da gennaio.

La sessione invernale può riservare qualche colpo di scena da urlo con il Real Madrid sempre in prima linea con acquisti di assoluto valore con il terzino portoghese già nel mirino da giorni.