L’Inter ha trovato la soluzione: piano B grazie allo scambio

L’Inter di Simone Inzaghi continua a tenere d’occhio Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza. Il club di Galliani ha messo nel mirino qualche tesserato nerazzurro

Rompete le righe felice per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ha totalizzato sei punti nelle ultime due giornate di Serie A prima della sosta mondiale contro il Bologna di Thiago Motta e, soprattutto, con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Beneamata ha centrato la prima vittoria stagionale in un big match, in trasferta, e contro una rivale diretta che, alla terza sconfitta di fila, sembra ormai tagliata fuori dalla corsa al bersaglio grosso. Nonostante l’ottimo ruolino di marcia, l’Inter si trova comunque ad undici punti di distanza dal Napoli di Luciano Spalletti, capolista e vero motore trainante di questo campionato. Le tre grandi del Nord, fra le quali ci sono anche i nerazzurri, sono a distanza e non poco: il Milan secondo è infatti ad otto punti mentre la Juventus di Massimiliano Allegri, terza, a dieci. Nel frattempo ci sarà anche la finestra invernale di calciomercato con l’Inter che, se dovesse saltare l’affare Vasquez con il Valencia, potrebbe puntare forte sul nome di Carlos Augusto, esterno del Monza finito nei radar anche della Vecchia Signora proprio negli ultimi giorni.

Calciomercato Inter, la mossa nuova per arrivare a Carlos Augusto

Il Monza, nelle ultime ore, ha messo nel mirino Roberto Gagliardini proprio in casa Inter. Non solo, Stefano Sensi, centrocampista in prestito proprio dalla Beneamata, è diventato in poco tempo un protagonista vero e proprio della squadra di Palladino, ma ora l’infortunio ne ha bloccato la crescita. In ogni caso, ci sono due elementi che potrebbero diventare contropartite da parte dell’Inter nell’ottica di un affare proprio con il Monza per arrivare a Carlos Augusto e tentare di tirare un po’ il prezzo con una società con la quale la Beneamata è comunque in rapporti ottimi.