L’Italia rimonta l’Albania con Grifo sugli scudi: ansia per Tonali

Convincente vittoria degli Azzurri, che ribaltano l’Albania grazie alla doppietta di Grifo e al sigillo di Giovanni Di Lorenzo

In una serata, quella vissuta allo Stadio Arena Nazionale di Tirana, in cui è accaduto veramente di tutto, l’Italia si è imposta sulla Nazionale albanese per 3-1. Le reti Azzurre portano la firma di Giovanni Di Lorenzo, che al 20′ ha impattato il gol dei locali firmato dall’empolese Ismajli, e da Vincenzo Grifo, autore addirittura di una doppietta.

Oltre al resoconto delle segnature, Albania-Italia ha regalato altri spunti degni di nota. Positivi e negativi. Di buono c’è la prestazione, e la reazione al vantaggio albanese nella bolgia dell’impianto di Tirana. Di negativo c’è la disattenzione di Bonucci in occasione del pur ottimo gol del calciatore locale e una certa indolenza nell’entrare in partita della squadra. Che però ha poi prontamente reagito.

Albania-Italia 1-3: Tonali shock e il debutto di Pafundi

Proseguendo nel solco delle ‘brutte notizie’, c’è da registrare l’infortunio occorso a Sandro Tonali. Uscito in barella sul finale del primo tempo dopo aver battuto violentemente la testa e la spalla, il rossonero ha dovuto abbandonare anzitempo la contesa. Il calciatore del Milan è comunque rimasto sempre cosciente, uscendo poi dallo stadio con le sue gambe. Tonali è stato successivamente trasportato in clinica per degli accertamenti. Si attendono altri aggiornamenti nel corso della serata.

Il finale di partita è stato invece dolcissimo per Simone Pafundi, il classe 2006 che Mancini ha buttato nella mischia a pochi minuti dal termine. Il 16enne in forza alla Primavera del’Udinese è il terzo debuttante più giovane della storia della Nazionale, il primo negli ultimi 100 anni. Veramente un giorno da ricordare.