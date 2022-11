Via da Barcellona, è conteso da Allegri e Mourinho

Nuova occasione da Barcellona per Juventus e Roma: la possibile sfida sul mercato. Tutti i dettagli

“Io vorrei rinnovare, ma so che dipenderà da entrambe le parti. Per me il trasferimento qui è stato molto importante”.

“Quando sei cresciuto a La Masia, giocare col Barcellona è il tuo sogno più grande”. Così Hector Bellerin ha parlato del proprio futuro al Barça al termine della stagione. L’ex Arsenal, tornato in blaugrana da svincolato, ha firmato un contratto annuale con opzione per il rinnovo. Tuttavia, la sua prima parte di stagione è stata piuttosto travagliata, tra un infortunio muscolare e il poco spazio concessogli da Xavi. “Sa cosa vuole dai calciatori, è un grande allenatore. Il calcio non è né bianco né nero. – ha dichiarato lo spagnolo riguardo al proprio allenatore – Siamo una squadra nuova, con giocatori nuovi a cui serve del tempo per rendere al meglio insieme. Klopp e Guardiola non hanno vinto subito, le cose ben fatte hanno bisogno di tempo ed allenamento”. Bellerin, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, potrebbe già tornare di moda in Serie A.

Calciomercato Juventus e Roma, sfida per Bellerin: tutti i dettagli

Bellerin, in caso di mancata svolta da gennaio, potrebbe così rappresentare un’importante occasione a parametro zero per Juventus e Roma. I bianconeri sono già al lavoro per il post Cuadrado, mentre Mourinho cerca il sostituto di Karsdorp. Occhi puntati anche sul laterale spagnolo se non dovesse rinnovare col Barcellona.