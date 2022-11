Colpo da sogno in difesa: lo vogliono Inter e Juve

Il calciomercato di Inter e Juventus può vedere un duello in difesa: ecco il colpo low cost per l’anno prossimo

Il calcio giocato ha lasciato spazio al Mondiale, con gli impegni delle nazionali che monopolizzeranno l’attenzione per il prossimo mese e mezzo. In attesa dunque che la Serie A riapra i battenti, i club si stanno già guardando intorno alla ricerca dei prossimi rinforzi da mettere a segno tra gennaio e soprattutto giugno.

Ed in ottica calciomercato, Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per un gioiello dalla Bundesliga.

Addio Bonucci e de Vrij: ecco l’erede

Nei piani di Inter e Juventus per l’anno prossimo vi sarà l’intenzione di ringiovanire due difese che, quest’anno, hanno fatto enorme fatica. Da un alto i bianconeri, ancora freschi dell’addio di un leader di spessore come Chiellini, sono pronti a salutare anche Bonucci. Il centrale di Viterbo è stato ampiamente criticato e la sua cessione finanzierebbe in parte il prossimo mercato. In casa Inter, invece, restano da sciogliere i nodi contrattuali legati a Skriniar e de Vrij: se il primo pare possa restare, il secondo è lanciatissimo verso l’addio a parametro zero nell’estate 2023. Ecco perché il nome di Philipp Lienhart può diventare concreto, già nelle prossime settimane.

Secondo in classifica con il suo Friburgo, a -4 dal Bayern Monaco, il difensore austriaco è in scadenza tra un anno e mezzo e piace tanto alle big italiane. 1979’ in campo e 22 presenze complessive già raggiunte: numeri importanti che si aggiungeranno ad una valutazione tutt’altro che proibitiva. Ad Inter e Juventus basterebbe, infatti, una proposta da 15 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino del 26enne di Lilienfeld e che difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Friburgo.

Prelevato dal Real Madrid per soli 2,5 milioni di euro (tra prestito e riscatto, nel 2018), il classe ’96 può avvicinarsi al calcio italiano: Inter e Juve alla finestra.