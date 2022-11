TV PLAY | Caso Karsdorp: altra stoccata a Mourinho

Le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, José Mourinho, dopo la gara contro il Sassuolo continuano a far discutere: nuovo attacco

Momento delicato in casa Roma. I giallorossi stanno attraversando un periodo non ottimale dal punto di vista dei risultati e, soprattutto, delle prestazioni. E continuano a far discutere le parole rilasciate da mister José Mourinho al termine della sfida a Sassuolo. Dichiarazioni forti nei confronti di un suo calciatore: “Lo sforzo di squadra è stato tradito dall’atteggiamento non professionale di un singolo. Questo è ciò che mi dispiace. L’ho invitato a cercarsi una nuova squadra per gennaio“.

Tutti gli indizi portano ad un solo identikit: Rick Karsdorp, anche se non c’è stata per il momento una conferma ufficiale da parte del club capitolino o dello stesso tecnico portoghese.

Roma, Savelli duro su Mourinho a Tv Play

Sull’episodio in questione si è espresso duramente l’attore e regista Andrea Bruno Savelli, intervenuto a Tv Play sul canale Twitch di ‘Calciomercato.it‘: “Dopo quello che ha fatto a Karsdorp, Mourinho si deve vergognare“.

Insomma, ci troviamo di fronte ad un caso alquanto spinoso. Anche se il terzino olandese oggi ha svolto la seduta d’allenamento in gruppo e il clima sembrava abbastanza sereno. Pare, dunque, che si sia stabilita una sorta di tregua tra le parti, in modo da non compromettere ulteriormente una situazione già difficile.

Ma la sensazione è che la vicenda non finisca qui, tenendo conto – tra l’altro – delle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dall’agente dell’ex Feyenoord a ‘Nos’: “Voglio una spiegazione dalla Roma e da Mourinho sulle parole del tecnico”. Karsdorp via dalla Roma a gennaio? Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.