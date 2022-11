Inzaghi al settimo cielo, doppio colpo in arrivo

In casa Inter c’è aria di gioia per i colpi della prossima stagione. Inzaghi è al settimo cielo

L’Inter ha risposto bene dopo la sconfitta con la Juventus, rifilando 6 gol al Bologna ed esprimendo un calcio spumeggiante.

Però Inzaghi è sempre alla ricerca di nuovi innesti per puntellare la sua rosa e, soprattutto, per sostituire chi fino a ora non ha convinto o rispettato le attese. Anche se siamo a novembre Zhang e Marotta stanno già pianificando i colpi da mettere a segno il prossimo giugno, per portare all’Inter giocatori che possano ulteriormente aumentare la qualità del gruppo e, perché no, puntare a qualcosa di importante.

Via Correa, dentro De Paul e Thuram

Secondo indiscrezioni l’Inter starebbe per intavolare una trattativa a dir poco suggestiva con l’Atletico Madrid. Infatti Inzaghi avrebbe deciso di rinunciare a Joaquin Correa, il quale di certo non ha rispettato le attese in questi due anni in nerazzurro. L’idea sarebbe quella di cercare lo scambio secco per portare Rodrigo De Paul a Milano il prossimo giugno, calciatore che tutto sommato sta vivendo la stessa situazione del suo connazionale all’Inter. Anche lui infatti sta rendendo meno di quanto si pensasse e lo scambio tra le due società non è improbabile. Inzaghi però può gioire doppiamente, perché Markus Thuram, in forza al Mönchengladbach, ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e Marotta farà di tutto per portarlo a vestire la maglia nerazzurra. Il francese nato a Parma, figlio d’arte, ha messo a segno 12 gol in 16 partite, partecipando ad altre quattro reti grazie ai suoi assist. Valutato oltre 30 milioni, il venticinquenne sarebbe un grandissimo colpo per l’attacco dell’Inter, poiché dotato di un grande fisico e di spiccate doti balistiche. Certamente l’eventuale perdita di Joaquin Correa sarebbe un compromesso accettabile per Simone Inzaghi, nonostante l’argentino sia sempre stato un suo pupillo.