È già andato via: il verdetto che scuote Juve e Milan

C’è una rilevante novità a proposito di un attaccante accostato anche a Milan e Juventus, in vista della prossima finestra di calciomercato

La prima fetta di Serie A è ormai agli sgoccioli. Restano soltanto due turni di campionato da disputare, dopodiché sarà tempo di concentrare a pieno le proprie forze sul Mondiale in Qatar. Prima di allora, però, bisogna cercare di chiudere al meglio le partite che mancano con le squadre di club. In tal senso, la Juventus è chiamata a dare seguito al netto successo ai danni dell’Inter nel derby d’Italia.

Servono necessariamente sei punti contro Verona e Lazio, per dimostrare ulteriormente di aver intrapreso una volta per tutte la via della rinascita. “Questa sosta, invece che maledetta, potrebbe essere benedetta“, così Pavel Nedved dopo il sorteggio degli spareggi di Europa League, in cui la ‘Vecchia Signora’ ha pescato il Nantes. Mai come stavolta la pausa sarà d’aiuto al club di Exor, con i giocatori e mister Massimiliano Allegri che potranno proseguire il loro lavoro in un contesto certamente più tranquillo. Mentre la dirigenza, dal canto suo, avrà tempo per studiare le prossime mosse da mettere in atto sul fronte calciomercato. E qui entra in gioco Memphis Depay, attaccante di proprietà del Barcellona accostato pure al Milan nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, Milan e Roma: Depay ha già lasciato il Barcellona

L’attaccante olandese, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2023 ed entrambi le parti in causa non intendono rinnovare l’accordo. Di conseguenza, gli spagnoli proveranno a venderlo già a gennaio, cercando di evitare una dolorosa perdita a parametro zero. L’ex Lione, però, vorrebbe essere liberato a titolo gratuito: il classe ’94 era approdato in Catalogna senza il pagamento del cartellino, motivo per cui ritiene che dovrebbe guadagnare lui ora da un’eventuale partenza in inverno.

Attualmente, stando a quando riferisce ‘Mundo Deportivo’, il calciatore si trova già in Olanda. Il club blaugrana avrebbe permesso a Depay di volare anticipatamente nei Paesi Bassi, a causa di un infortunio muscolare che lo tiene ai box da fine settembre. Lì porterà a termine il processo di guarigione. In tutto ciò, la Juventus – nonostante il buon impatto di Milik – potrebbe convincersi a rifarsi sotto, con l’olandese che la scorsa estate per pochissimo non si è trasferito in quel di Torino. E oltre ai bianconeri e al Milan, poi, l’idea stuzzicherebbe anche la Roma targata José Mourinho, considerando le grandi difficoltà riscontrate nel reparto offensivo. Chissà che il passaggio di Depay in Italia non possa davvero concretizzarsi nei mesi a venire.