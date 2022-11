HIGLIGHTS | Tante emozioni, ma tra Udinese e Lecce finisce in parità

Termina in parità la sfida tra Udinese e Lecce, anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A

Né vinti, né vincitori: pareggio alla Dacia Arena tra Udinese e Lecce dopo una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Dopo soli due minuti di gioco il Lecce può già recriminare: Strefezza lascia partire uno dei suoi tiri a giro, ma il legno gli nega la gioia del gol. Rete che arriva poco dopo la mezz’ora quando Colombo spinge in porta un assist perfetto di Gallo dalla sinistra dopo qualche chance bianconera firmata Pereyra. Quest’ultimo e Walace sfiorano il pareggio, ma a pochi secondi dall’intervallo il Lecce colpisce il secondo legno di serata.

La traversa ferma un pallone calciato con forza e precisione da Gallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La ripresa vede un’Udinese più convinta e convincente e così al 69’ Beto ristabilisce la parità numerica sfruttando al meglio l’assist di Success dalla sinistra. Nel finale ospiti in dieci: Dermaku, subentrato all’acciaccato Umtiti, si ferma a sua volta, ma a cambi già finiti per Baroni. Un neo in una serata comunque positiva per la squadra giallorossa.

Udinese-Lecce: tabellino, classifica e highlights

UDINESE-LECCE 1-1

33’ Colombo, 69’ Beto

La classifica: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Bologna 13, Fiorentina 13, Empoli 11, Monza 10, Spezia 9, Lecce 9, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 5.