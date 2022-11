Sacrificio da 60 milioni: l’Inter dice sì

Il calciomercato dell’Inter entra già nel vivo: dalla Spagna sono certi, ecco la super offerta che cambia tutto

L’Inter di Simone Inzaghi si gode il passaggio del turno in Champions League, nonostante un girone di ferro. Al di là del cammino europeo della ‘Beneamata’, i nerazzurri sono ora totalmente concentrati sul derby d’Italia contro la Juventus.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed il club meneghino sta valutando una possibile grande operazione per la prossima sessione estiva: già pronta una super offerta da 60 milioni di euro.

Fanno sul serio: Inter, il big se ne va

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, per risanare i conti che tutt’ora presentano un passivo importante, l’Inter sarà costretta nel prossimo calciomercato estivo a vendere uno o due dei suoi gioielli. E tra questi con ogni probabilità vi sarà un nome che già qualche settimana fa è stato molto vicino a salutare la Milano nerazzurra. Si tratta di Denzel Dumfries, corteggiatissimo in Premier League ed in particolar modo dal Chelsea.

I ‘Blues’ sembrerebbero infatti intenzionati ad avanzare una proposta da ben 60 milioni di euro per portare l’olandese in quel di Londra, a giugno. E la dirigenza meneghina, a certe condizioni, difficilmente dirà di no. I vertici del Chelsea hanno l’appoggio di Graham Potter che stima Dumfries e lo vorrebbe alle sue dipendenze per la stagione del rilancio.

In questi poco meno di tre mesi il terzino classe ’96 ha accumulato tra Champions League e Serie A 17 presenze con 2 reti e 2 assist vincenti all’attivo.