Iran fuori dal Mondiale: ecco il comunicato

Ci avviciniamo ai mondiali di calcio in Qatar e le questioni extra calcistiche tengono banco

Da mesi ormai il panorama geo politico mondiale sta subendo continui scossoni, principalmente a causa della guerra russo-ucraina che impazza da mesi.

Tutto questo si sta riflettendo anche in ambito sportivo, con atleti e federazioni che ovviamente prendono le parti dei rispettivi Paesi, in difesa soprattutto di diritti civili e umani. Già la Russia era stata esclusa dai mondiali, o meglio dai play off nei primi mesi dell’anno, ma ora arriva un duro comunicato che chiede l’esclusione dell’Iran dalla competizione intercontinentale.

L’Ucraina chiede l’esclusione dell’Iran

Il Paese coinvolto nella guerra contro la Russia ha ufficialmente diramato un comunicato dai toni forti e perentori, chiedendo l’esclusione dell’Iran dal Mondiale in Qatar che sta per aprire i battenti. Alla base della richiesta ci sono soprattutto le continue violazioni dei diritti umani da parte del Paese asiatico, i quali violerebbero gli statuti FIFA. L’Ucraina inoltre sottolinea il possibile coinvolgimento dell’Iran nella guerra attualmente in corso, infatti, stando a quanto riportato nel comunicato, Teheran avrebbe preso le parti della Russia nel conflitto, scagliandosi contro l’ucraina insieme alle truppe di Putin. Ecco il comunicato:

“Tenendo conto delle informazioni dei media sulle violazioni sistematiche dei diritti umani in Iran, che possono violare i principi e le norme degli Statuti FIFA, tenendo conto della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all’imposizione di sanzioni all’Iran e al possibile coinvolgimento dell’Iran nella aggressione militare della Russia contro l’Ucraina” si fa “richiesta alla FIFA di considerare l’esclusione della nazionale iraniana dalla Coppa del Mondo FIFA 2022”