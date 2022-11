Koulibaly-Juve: tutto vero, l’annuncio

Kalidou Koulibaly è sempre legato al Napoli nonostante il suo trasferimento in estate al Chelsea: la verità sulla Juventus

Una lunga intervista per esprimere tutto il suo amore per i colori azzurri del Napoli. Il suo tempo era finito, come ha rivelato in un’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera”, ma continua a seguire assiduamente la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Lo stesso centrale del Chelsea ha imparato anche a giocare in una difesa a tre cercando di esprimersi sempre su grandissimi livelli. Nell’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” ha svelato anche il suo possibile trasferimento alla Juventus: “Mi voleva Allegri? Lo sta dicendo lei (ride). Una maglia che non potevo indossare, per fede e per rispetto”. La dirigenza bianconera ci ha provato quasi tutti gli anni a strapparlo al Napoli, ma alla fine lo stesso Koulibaly ha preferito la destinazione Premier League per consacrarsi a livello internazionale dopo gli anni d’oro in maglia azzurra.

Juventus, Koulibaly ha scelto col cuore

Il suo legame con i colori del Napoli è sempre molto viscerale. Koulibaly ha detto di seguire ancora le partite degli azzurri sentendosi spesso con Luciano Spalletti, soprattutto dopo le sfide degli azzurri. Un rapporto tipo padre-figlio con i due sempre molto legati, nonostante l’addio in estate del “Comandante”, come ama chiamarlo ancora lo stesso allenatore toscano.

Nel suo cuore c’è sempre stato il Napoli e così in estate ha optato per la destinazione Chelsea per mettersi in mostra anche in Premier League, uno dei top 3 campionati al mondo. Prima con Tuchel, poi con Potter, lo stesso difensore senegalese sta alzando sempre di più il suo livello per essere anche pronto al Mondiale in Qatar, che disputerà nei prossimi giorni, a cavallo tra novembre e dicembre. La sua volontà è quella di tornare a Napoli per festeggiare ai successi dei partenopei, ma anche lui si è detto scaramantico. Un legame affettivo che continuerà ancora nel tempo.