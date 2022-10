HIGHLIGHTS Verona-Roma 1-3: Volpato entra e risolve il match

In superiorità numerica dal 36′ del primo tempo, la Roma deve ringraziare il baby Volpato, che decide il match subentrando dalla panchina

Al termine di una gara maschia, ricca di episodi che saranno oggetto sicuramente di polemiche, la Roma resta in scia delle prime vincendo al ‘Bentegodi’ contro un Verona in 10 dal 36′ del primo tempo per l’espulsione di Dawidowicz.

E pensare che era stato lo stesso difensore polacco, al 27′, a portare in vantaggio gli scaligeri con una zampata dentro l’area di rigore dopo una schema da calcio d’angolo che aveva portato al tiro Miguel Veloso. In precedenza era stata la Roma ad andare più vicina la gol con un clamorosa occasione capitata sui piedi di Abraham, che dopo aver scartato Montipò tirava clamorosamente sul palo esterno a porta sguarnita.

Verona-Roma 1-2: highlights, tabellino e classifica

Al 36′, la svolta del match. Dawidowicz entra pericolsamente su Zaniolo, e viene espulso dopo la verifica all’on field review. La Roma pareggia i conti nel recupero del primo tempo grazie al tap-in vincente di Zaniolo, che ribatte in rete il secondo palo di giornata di Abraham. L’assalto del secondo tempo trova la sua conclusione felice grazie a Cristian Volpato che, subentrato dalla panchina, prima sigla l’1-2 all’88’ con un bel tiro da fuori area, poi regala un cioccolatino ad El Shaarawy per l’1-3 finale. Un bel viatico per il derby di domenica prossima per la formazione giallorossa.

VERONA-ROMA 1-3

27′ Dawidowicz (V), 45’+2 Zaniolo, 88′ Volpato, 90’+2 El Shaarawy

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Juventus 22, Udinese 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* 10, Monza* 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona 5, Cremonese 5.

*Una gara in meno

** A breve in arrivo gli highlights del match