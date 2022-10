Il Milan gioca la carta giusta: ko le altre big di Serie A

Le grandi squadre del nostro campionato, iniziano a programmare il proprio calciomercato in vista della prossima stagione.

Con i campionati che si apprestano a lasciare spazio al mondiale in Qatar, le società avranno tutto il tempo per concentrarsi sul calciomercato. Non solo quello invernale che partirà tra circa 2 mesi, ma anche quello estivo. Le grandi squadre del nostro campionato, infatti, voglio già iniziare a programmare gli acquisti e le cessioni in vista della prossima stagione.

Una delle squadre più attive in questo senso è il Milan, che è alla ricerca di calciatori importanti per rinforzare la squadra a disposizione di mister Pioli. Un reparto che il club vorrebbe rinforzare è il centrocampo, per regalare maggior qualità al tecnico emiliano. Un calciatore, la società, lo avrebbe già individuato e potrebbe avere pronta l’offerta giusta.

Il Milan piomba su Frattesi: si pensa ad uno scambio con il Sassuolo

Il calciatore che il Milan avrebbe individuato per rinforzare il proprio centrocampo è Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 in forza al Sassuolo. I rossoneri, per cercare di convincere il Sassuolo e battere la folta concorrenza, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Pobega. Sul ragazzo, però, non c’è solo il Milan, ma anche Juventus, Inter e Roma che vorrebbero provare a regalarlo ai rispettivi allenatori. Già nella scorsa sessione estiva, il ragazzo fu vicino ai giallorossi, con la trattativa che saltò proprio nelle battute finali. Anche Inter e Juventus stanno costantemente monitorando la situazione, ma la carta Pobega potrebbe essere la chiave giusta per sbloccare la trattativa in favore del Milan. Si preannunciano mesi intensi per il classe 99, che ora potrebbe veramente fare il grande salto in una big del nostro campionato. La speranza del Sassuolo, è che si possa creare una vera e propria asta per incassare la miglior cifra possibile. Il futuro di Frattesi con i neroverdi, sembra essere giunto ai titoli di coda. Le grandi del calcio italiano li aspettano a braccia aperte.