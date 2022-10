Serie A, anticipi e posticipi dalla 17a alla 21a giornata: il calendario

La Lega Serie A ha da poco diramato il programma ufficiale degli anticipi e dei posticipi dalla 17a alla 21a giornata

Calendario durissimo per il Milan che affronterà Roma, Lazio e Inter in quattro giornate, ma non va granché meglio alle altre big.

Grandi scontri diretti in vista alla ripresa della Serie A dopo il Mondiale in Qatar. La Roma, oltre al Milan, affronterà Fiorentina e Napoli, quest’ultima impegnata anche nello scontro con la Juventus. L’Inter ha il calendario più favorevole insieme all’Atalanta che incontreranno come big, rispettivamente, Milan e Juventus.

Serie A, anticipi e posticipi dalla 17a alla 21a giornata: dove vedere le partite

17a GIORNATA

SAB 07/01 – 15:00 FIORENTINA-SASSUOLO – DAZN

SAB 07/01 – 18:00 JUVENTUS-UDINESE – DAZN

SAB 07/01 – 20:45 MONZA-INTER – DAZN/SKY

DOM 08/01 – 12:30 SALERNITANA-TORINO – DAZN/SKY

DOM 08/01 – 15:00 LAZIO-EMPOLI – DAZN

DOM 08/01 – 15:00 SPEZIA-LECCE – DAZN

DOM 08/01 – 18:00 SAMPDORIA-NAPOLI – DAZN

DOM 08/01 – 20:45 MILAN-ROMA – DAZN

LUN 09/01 – 18:30 HELLAS VERONA-CREMONESE – DAZN

LUN 09/01 – 20:45 BOLOGNA-ATALANTA – DAZN/SKY

18a GIORNATA

VEN 13/01 – 20:45 NAPOLI-JUVENTUS – DAZN

SAB 14/01 – 15:00 CREMONESE-MONZA – DAZN

SAB 14/01 – 18:00 LECCE-MILAN – DAZN

SAB 14/01 – 20:45 INTER-HELLAS VERONA – DAZN/SKY

DOM 15/01 – 12:30 SASSUOLO-LAZIO – DAZN/SKY

DOM 15/01 – 15:00 TORINO-SPEZIA – DAZN

DOM 15/01 – 15:00 UDINESE-BOLOGNA – DAZN

DOM 15/01 – 18:00 ATALANTA-SALERNITANA – DAZN

DOM 15/01 – 20:45 ROMA-FIORENTINA – DAZN

LUN 16/01 – 20:45 EMPOLI-SAMPDORIA – DAZN/SKY

19a GIORNATA

SAB 21/01 – 15:00 HELLAS VERONA-LECCE – DAZN

SAB 21/01 – 18:00 SALERNITANA-NAPOLI – DAZN

SAB 21/01 – 20:45 FIORENTINA-TORINO – DAZN/SKY

DOM 22/01 – 12:30 SAMPDORIA-UDINESE – DAZN/SKY

DOM 22/01 – 15:00 MONZA-SASSUOLO – DAZN

DOM 22/01 – 18:00 SPEZIA-ROMA – DAZN

DOM 22/01 – 20:45 JUVENTUS-ATALANTA – DAZN

LUN 23/01 – 18:30 BOLOGNA-CREMONESE – DAZN

LUN 23/01 – 20:45 INTER-EMPOLI – DAZN/SKY

MAR 24/01 – 20:45 LAZIO-MILAN – DAZN

20a GIORNATA

VEN 27/01 – 18:30 BOLOGNA-SPEZIA – DAZN

VEN 27/01 – 20:45 LECCE-SALERNITANA – DAZN

SAB 28/01 – 15:00 EMPOLI-TORINO – DAZN

SAB 28/01 – 18:00 CREMONESE-INTER – DAZN

SAB 28/01 – 20:45 ATALANTA-SAMPDORIA – DAZN/SKY

DOM 29/01 – 12:30 MILAN-SASSUOLO – DAZN/SKY

DOM 29/01 – 15:00 JUVENTUS-MONZA – DAZN

DOM 29/01 – 18:00 LAZIO-FIORENTINA – DAZN

DOM 29/01 – 20:45 NAPOLI-ROMA – DAZN

LUN 30/01 – 20:45 UDINESE-HELLAS VERONA – DAZN/SKY

21a GIORNATA

SAB 04/02 – 15:00 CREMONESE-LECCE – DAZN

SAB 04/02 – 18:00 ROMA-EMPOLI – DAZN

SAB 04/02 – 20:45 SASSUOLO-ATALANTA – DAZN/SKY

DOM 05/02 – 12:30 SPEZIA-NAPOLI – DAZN/SKY

DOM 05/02 – 15:00 TORINO-UDINESE – DAZN

DOM 05/02 – 18:00 FIORENTINA-BOLOGNA – DAZN

DOM 05/02 – 20:45 INTER-MILAN – DAZN

LUN 06/02 – 18:30 HELLAS VERONA-LAZIO – DAZN

LUN 06/02 – 20:45 MONZA-SAMPDORIA – DAZN/SKY

MAR 07/02 – 20:45 SALERNITANA-JUVENTUS – DAZN