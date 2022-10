Cristiano Ronaldo in Italia a gennaio: l’allenatore lo “chiama”

Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale ai margini nel Manchester United, potrebbe tornare una suggestione per la Roma di Josè Mourinho: le ultimissime notizie di calciomercato

Sembra essere davvero la stagione del tramonto questa per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, mai al centro del progetto tecnico iniziato da Erik Ten Hag al Manchester United, in occasione della sfida di sabato contro il Chelsea è stato messo fuori squadra dall’allenatore olandese per l’episodio avvenuto in Premier League nella serata di mercoledì.

I Red Devils, che stanno giocando sulle montagne russe a livello di risultati, stanno asfaltando il Tottenham di Antonio Conte con un rotondo 2-0, ma Ten Hag non sembra intenzionato a lasciare qualche minuto al fenomeno portoghese che, a pochi secondi dal 90esimo, decide di lasciare la panchina e prendere la via degli spogliatoi. Un gesto che ovviamente ha fatto il giro del mondo suscitando clamore e mettendo al centro delle discussioni le vicende legate a CR7 che, nel calciomercato invernale, potrebbe davvero lasciare il Manchester United grazie anche alla mediazione del suo, super, agente Jorge Mendes. E, in quest’ottica, occhio ad un possibile ritorno in Italia, con una meta in particolare: Roma.

Calciomercato, Ronaldo per la Roma: Mourinho chiede qualità

Anche nella scorsa estate di calciomercato si è parlato con una certa insistenza di un possibile trasferimento di Ronaldo alla Roma. Solo rumors, ma il fenomeno portoghese vorrebbe essere di nuovo protagonista e, nei giallorossi, questa opportunità c’è. Nella serata di ieri, dopo la sconfitta in casa con il Napoli, Mourinho ha parlato del suo organico spiegando la mancanza di quel quid di qualità che potrebbe davvero fare la differenza. Una sorta di “chiamata” per un giocatore di livello che potrebbe essere anche Cristiano Ronaldo, esperto e disposto a trovare un punto d’incontro con il suo entourage per rilanciarsi e tornare protagonista.