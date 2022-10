Cristiano Ronaldo e il Manchester United ai ferri corti: la decisione UFFICIALE

In casa Manchester United scoppia definitivamente il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese messo fuori rosa

Ora ci sono pochi dubbi: i rapporti tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United sono ai minimi termini dopo quanto accaduto in occasione del match di campionato con il Tottenham.

Scoppia il caso Cristiano Ronaldo in casa Manchester United. Con una nota ufficiale pubblicata in questi minuti, i Red Devils hanno fatto sapere che “Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa per la partita di di sabato contro il Chelsea”.

Inoltre, nel comunicato ufficiale viene evidenziato come “il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione della partita” contro il Chelsea in quel di Stamford Bridge.

Cristiano Ronaldo fuori rosa: caos Manchester United

In occasione della partita con il Tottenham, Cristiano Ronaldo è rimasto in panchina per l’intera durata della sfida salvo poi abbandonare il terreno di gioco prima del triplice fischio della sfida terminata in parità, facendo scoppiare un vero e proprio caso mediatico.

In questa stagione l’attaccante lusitano ha finora raccolto dodici gettoni di presenza, realizzando due gol ed un assist. Il suo contratto è in scadenza, ma con la possibilità di rinnovare per un’altra stagione. La situazione esplosa nelle scorse ore, ad ogni modo, potrebbe portare ad una clamorosa cessione a gennaio.