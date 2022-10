La Juventus lo mette alla porta: addio in Serie A immediato

La Juventus vuole lasciar andare Moise Kean, attaccante che non ha convinto e che i bianconeri potrebbero offrire alla Fiorentina di Italiano: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri deve raddrizzare una stagione partita decisamente con il piede sbagliato.

I bianconeri, nonostante l’esperienza dello scorso anno che aveva portato una partenza zoppa e, di conseguenza, una rimonta scudetto fallita, non sono riusciti a fare tesoro del passato e ora si trovano nella parte medio-alta della classifica a cercare, faticosamente, di risalire la china. In questa stagione, ancor più che in quella precedente, si sono viste delle pesantissime lacune dal punto di vista tattico e mentale nella Vecchia Signora, problemi che neanche la finestra estiva di calciomercato è riuscita a risolvere. Gli arrivi dell’estate, Pogba e Di Maria su tutti, non sono ancora riusciti a mettere il loro marchio sulla stagione della Juventus, con il primo, il francese, che non ha ancora disputato presenze ufficiali da quando è tornato a vestire la casacca della società piemontese. Per l’argentino invece, oltre ad una squalifica di due giornate, pesano i continui infortuni anche e soprattutto in vista del mondiale in Qatar, dove Di Maria sarà assoluto protagonista con la maglia dell’Argentina.

Calciomercato Juventus, non solo nuovi colpi: i bianconeri vogliono liberarsi di un esubero

Non solo nuovi arrivi, la Juventus sta lavorando anche sulle cessioni, in particolare su quella di Moise Kean, attaccante arrivato nella scorsa estate che non ha mai davvero convinto nè in Italia, nè in Europa. L’ex giocatore del PSG, valutato circa 25-30 milioni di euro dalla Vecchia Signora, potrebbe lasciare anche in prestito, magari con una partecipazione cospicua al pagamento dell’ingaggio. La Juventus avrebbe infatti intenzione di proporre il trasferimento temporaneo di Kean alla Fiorentina di Italiano, che attualmente sta soffrendo qualche problemino di troppo in fase offensiva. Nulla da fare però, i Viola non sembrano intenzionati a voler puntare su un’altra scommessa dopo le situazioni Jovic e Cabral.