Il Real fa la spesa in Italia: Milan e Inter già tremano

I top club europei sono alla costante ricerca di calciatori in grado di migliorare le rispettive rose.

Nonostante ci siano le partite sul campo ad impegnare i club, le dirigenze sono già al lavoro per programmare il mercato che verrà. Non solo in vista del mercato di riparazione, ma anche per quel che riguarda il mercato estivo. Uno dei più grandi club, infatti, sembra aver messo gli occhi su due calciatori importanti che militano nel nostro campionato.

Stiamo parlando del Real Madrid, che ha in mente di rinforzare il reparto difensivo. Carlo Ancelotti, infatti, sembra non aver intenzione di far rinnovare il contratto a Nacho e, per questo motivo, ha espressamente chiesto alla dirigenza un acquisto top per la difesa. Acquisto che potrebbe arrivare dal nostro campionato, visto che Ancelotti ha indicato due colossi della nostra Serie A.

Il Real spaventa Milan e Inter: Assalto a Skriniar o Tomori per la difesa

I due calciatori sotto osservazione dei blancos sono Milan Skriniar e Fikayo Tomori. Il tecnico italiano, ha richiesto uno dei due calciatori in vista della prossima stagione, con Milan e Inter che dovranno essere brave a saper resistere alle offerte che arriveranno. Skriniar vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno e l’Inter, se non vuole rischiare spiacevoli sorprese, dovrà trovare una soluzione per rinnovare il forte difensore slovacco.

Per quanto riguarda Tomori, la situazione è completamente diversa visto che vedrà scadere il contratto nel 2027. Proprio per questo motivo, il Milan, cederà il calciatore solo di fronte ad offerte importanti. La cosa certa è che i merengues, al termine della stagione, si presenteranno a Milano con offerte importanti, per cercare di accontentare il proprio allenatore. Milan e Inter sono avvisate, il Real Madrid è pronto a portare via da Milano uno tra Skriniar e Tomori. Il mercato è pronto ad entrare sempre più nel vivo.