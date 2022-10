Flop Juventus, bocciatura a sorpresa: “Sempre stato mediocre”

Dopo il big match contro il Milan in casa Juventus c’è una bocciatura a sorpresa. Piovono le critiche sui social: “Sempre stato mediocre”

La Juventus fatica a rialzarsi. Ieri il big match contro il Milan poteva essere l’occasione giusta per dare seguito alle due vittorie conquistate contro Bologna e Maccabi Haifa, ma ancora una volta la squadra di Allegri è crollata, faticando a proporre gioco.

Una crisi che sembra essere infinita con la luce in fondo al tunnel che sembra essere lontana. In particolare ieri contro il Milan è arrivata una bocciatura inaspettata. Sui social i tifosi si sono scatenati con molte critiche.

Calciomercato Juventus, Paredes al centro delle critiche: social scatenati

La Juventus ha a lungo inseguito Leandro Paredes e in estate è riuscita a portarlo in bianconero dal Psg. Le prestazioni dell’argentino fino ad ora però non stanno rispettando le attese dei tifosi e non solo. Dopo la partita di ieri, in cui Paredes è partito dalla panchina, i tifosi sui social gli hanno riservato diverse critiche.

C’è chi scrive che “è sempre stato mediocre” o chi non capisce cosa abbia di speciale come giocatore. Dunque dopo soli due mesi dall’approdo in bianconero Leandro Paredes sembrerebbe non aver convinto a pieno il popolo juventino. Anche all’argentino servirà un cambio di passo come a tutta la Juventus.

Paredes è sempre stato un mediocre #MilanJuventus — Eric (@stevewaslate) October 8, 2022

Ma questo #Paredes che per anni è stato sempre accostato a tante squadre importanti…ma che cavolo ci vedono di speciale? #MilanJuventus — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) October 8, 2022

Buono Paredes, veramente un gran giocatore. Speriamo abbiano tenuto lo scontrino. A fine stagione non vorrei vedere neanche uno dei giocatori voluti da Macs e soprattutto vorrei avere un allenatore @juventusfc #MilanJuventus — Fabio Grandi (@fablulo) October 8, 2022

Vlahovic non sa stoppare un pallone .. belll’acquisto ! Ma è sempre il centrocampo il problema Paredes l’ennesimo giocatore che gioca basso e non sa verticalizzare era meglio Betancurt #MilanJuventus — claudioc (@clcacc) October 8, 2022