Italiane in Europa: beffa nel finale per la Roma, capolavoro Fiorentina

Serata positiva solo a metà per le italiane impegnate in Europa: ok Fiorentina, Roma sconfitta in casa

Beffa all’Olimpico per la Roma di Mourinho, superata dal Betis nel finale di partita. Sorride, invece, la Fiorentina in Conference League.

La Roma soffre in partenza ma passa in vantaggio al 34’: in gol Paulo Dybala, bravo a spiazzare l’estremo difensore avversario su calcio di rigore concesso per un tocco di mano. Il vantaggio giallorosso dura poco più di cinque minuti perché al 40’ gli ospiti pareggiano con una botta da fuori di Guido Rodriguez sulla quale non può nulla Rui Patricio. Prima dell’intervallo, la traversa ferma Zaniolo, vicino al gol su un tiro di controbalzo. Nella ripresa Bravo nega la gioia del gol a Cristante dopo una bella sponda di Smalling. Nel finale, poi, la beffa: Luiz Henrique batte Rui Patricio con un colpo di testa che fa calare il gelo sull’Olimpico.

Bastano 4’ alla Fiorentina per sbloccare il risultato sul campo dell’Hearts: in gol Mandragora che supera Gordon con un colpo di testa perfetto su cross di Terzic. Al 42’ il raddoppio viola: Kouamé si prende la scena con una rovesciata bellissima dopo un’iniziativa personale di Biraghi. Nella ripresa c’è ance spazio per il tris firmato Jovic. Successo pesante per la squadra di Vincenzo Italiano che si porta a quota 4 punti in classifica.

Italiane in Europa: risultati e classifiche

ROMA-BETIS 1-2

34’ rig. Dybala, 40’ Rodriguez, 88′ Luiz Henrique

Classifica gruppo C Europa League: Betis 9, Ludogorets 4, Roma 3, Helsinki 1

HEARTS-FIORENTINA 0-3

4’ Mandragora, 42’ Kouamé, 79′ Jovic

Classifica gruppo A Conference League: Basaksehir 7, Fiorentina 4, Hearts 3, RFS 2