L’Inter trema ancora: pronto l’assalto a Bastoni

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter di Simone Inzaghi, sarebbe finito nel mirino di un top club europeo: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri

Sembrava il momento più buio della storia recente dell’Inter. I nerazzurri infatti, in questo inizio di stagione, avevano collezionato ben cinque sconfitte, di cui quattro soltanto nel campionato italiano di Serie A in appena otto giornate.

Un ruolino di marcia terribile per l’Inter e per Simone Inzaghi che, per forza di cose, è finito sul banco degli imputati e vede ora la sua panchina a rischio. Martedì sera però, a San Siro, è successo l’imponderabile. La Beneamata, ferita nell’orgoglio, è riuscita a superare il colosso Barcellona per 1-0 grazie alla rete di Hakan Calhanoglu. Una vittoria pesante in vista della possibile qualificazione agli ottavi di finale, ma soprattutto un’iniezione di fiducia incredibile per quello che sarà il vero test dei nerazzurri e di Simone Inzaghi: il match di sabato pomeriggio contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Una sfida fondamentale per gli obiettivi dell’Inter in questa stagione in Serie A e per, di conseguenza, evitare di continuare a perdere terreno dal gruppo di testa.

Calciomercato Inter, i nerazzurri tremano: Bastoni nel mirino

Nel match contro il Barcellona l’Inter ha ritrovato alcune certezze che sembravano ormai mere utopie. Una di queste è senza dubbio la difesa, arcigna, tosta che ha chiuso la gara con un clean sheet di fronte ad attaccanti del calibro di Lewandowski e Dembele. Un crash test importante che ha messo in mostra anche le qualità di un ritrovato Alessandro Bastoni. Il difensore centrale dell’Inter si è fatto beffe degli esterni blaugrana ed ha anche dato una mano in fase offensiva. Ma siccome il nerazzurro vuol dire sofferenza, ecco che i discorsi di calciomercato potrebbe portare una nube nera sul nuovo ottimismo in quel di Appiano Gentile. Il Chelsea infatti starebbe monitorando con attenzione la situazione legata a Bastoni, sia per le scelte tattiche di Potter, sia per il contratto in scadenza dell’italiano nel 2024. La valutazione dell’Inter è di circa 60 milioni di euro, ma la prossima estate, ad un anno dal possibile addio a parametro zero, ci sarà la vera e propria resa dei conti sul futuro del numero 95 nerazzurro.