Locatelli e il ritorno dell’Arsenal: scambio alla pari con la Juve

Locatelli torna nel mirino dell’Arsenal che propone una contropartita per mandare in porto l’affare

L’Arsenal sta tenendo testa al Manchester City e attualmente occupa il primo posto in Premier League con 21 punti, uno in più della squadra di Guardiola.

I Gunners hanno vinto anche l’ultima partita, la più sentita per le tifoserie: il derby del Nord di Londra contro il Tottenham. La squadra di Arteta ha superato quella di Conte per 3-1. In questo momento l’Arsenal vive un momento di grande entusiasmo ma sicuramente per rivelarsi un club competitivo a lungo termine potrebbe servire qualche ritocco. Il club londinese ha messo nel mirino un centrocampista di Serie A e per arrivarci potrebbe inserire nella trattativa il centrocampista classe ’99 belga, Albert Sambi Lokonga.

Arsenal, Lokongo per arrivare a Locatelli

Lokonga, arrivato all’Arsenal nell’estate 2021 dall’Anderlecht, non sta ingranando e sta trovando poco spazio con Mikel Artata. Il belga di origini congolesi ha giocato 6 spezzoni di partita in questo inizio di stagione ma è dietro nelle gerarchie dell’allenatore spagnolo. Ecco perché l’Arsenal sta pensando di offrirlo alla Juventus in cambio di Manuel Locatelli, centrocampista che piace al club londinese.

Locatelli non è considerato un titolare assoluto per Allegri che ha sottolineato come, al completo, il centrocampista italiano non sia pienamente nei suoi piani. L’ex Sassuolo ha comunque dimostrato di poter essere importante per una grande squadra come la Juventus ma la chiamata della Premier League potrebbe spingerlo a cambiare strada. Lo scambio con Lokonga è una possibilità concreta per entrambi i club, considerando il valore di mercato di entrambi i giocatori che si aggira sui 30 milioni di euro.