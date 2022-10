Barella-Inter, è cambiato tutto: doppia ‘tentazione’

Il calciomercato dell’Inter può vedere l’addio di Nicolò Barella: doppio clamoroso scenario all’orizzonte

Il recente ko contro la Roma ha confermato crepe che preoccupano in casa Inter. I nerazzurri stanno facendo enorme fatica ad imporsi e il distacco da Napoli e Atalanta, al vertice della classifica, è di ben 8 punti. Serve una svolta, per provare a raddrizzare una stagione fino a questo momento decisamente deludente.

In tal senso, però, le attenzioni dei vertici interisti sono già rivolte a quelle che potrebbero essere le operazioni di calciomercato da portare avanti, tra gennaio e giugno.

Barella può dire addio: due top club alla finestra

E, un po’ a sorpresa, torna di moda trai i possibili addii quello di uno dei pilastri di Simone Inzaghi. Quel Nicolò Barella che, un po’ come maggior parte della squadra, sta alternando prestazioni importanti ad altre decisamente sottotono. Lo scenario per il futuro del gioiello sardo è in via di definizione: spunta una doppia tentazione all’orizzonte. Non è un mistero che Barella, ormai da mesi, sia uno dei grandi obiettivi del Liverpool di Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco non ha mai nascosto la stima verso l’ex Cagliari, considerato un centrocampista ‘totale’, ideale per il gioco fisico della Premier League. Attenzione, però, perché Barella sarebbe tentato anche da un’altra pista che porta in Spagna.

Carlo Ancelotti conosce bene il talento dell’Inter e potrebbe tornare a farsi avanti, sfidando il Liverpool il prossimo giugno. Sia i ‘Reds’ che il Real Madrid garantirebbero uno stipendio ben più alto dei 4,5-5 milioni di euro stagionali garantiti dall’Inter al centrocampista campione d’Europa con l’Italia l’anno scorso.

Barella, inoltre, sarebbe tentato da una nuova sfida, arrivando a competere praticamente per tutto anche in ambito europeo, possibile sia al Liverpool che con la maglia delle ‘Merengues’.