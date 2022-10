Fagioli via dalla Juventus, la cessione si fa a gennaio

La cessione del bianconero è solo rimandata: via a gennaio. Tutti i dettagli

Torna a sorridere la Juventus di Massimiliano Allegri alla ripresa del campionato. La squadra bianconera, all’Allianz Stadium, ha superato per 3-0 il Bologna di Thiago Motta ritrovando anche il gol di Dusan Vlahovic.

“Mi è piaciuto lo spirito e la compattezza che abbiamo avuto nonostante abbiamo sbagliato in alcune situazione offensive. La vittoria netta è importante, i ragazzi sono stati bravi, ma bisogna mantenere un profilo molto basso. Scudetto? C’è tanto da migliorare, specie quando saremo al completo. Sono molto realista, la classifica dice che abbiamo 13 punti. Con un passo alla volta ci avvicineremo a chi ne ha più di noi”. Nel post partita, Allegri ha mantenuto un profilo basso sullo scudetto. Oggi, intanto, alla Continassa si è rivisto anche Federico Chiesa per un lavoro parziale col gruppo che non è sceso in campo ieri. Tra i bianconeri non schierati c’è anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista sta trovando poco spazio e la sua cessione estiva potrebbe essere solo rimandata a gennaio.

Calciomercato Juve, Fagioli ai saluti: via in prestito

In estate il talento bianconero ha rinnovato il contratto e deciso di rimanere a Torino per giocarsi subito le sue chance. Allegri sta però puntando su Miretti e per il centrocampista i minuti sono contati, e saranno ancora meno col ritorno di Pogba. Nel calciomercato invernale, con sei mesi di ritardo, potrebbe così arrivare la cessione in prestito per il suo ritorno alla Cremonese. Staremo a vedere.