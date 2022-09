Bayern Monaco, stuzzica il big: addio Juventus

Il Bayern Monaco continua a fare passi falsi in campionato e spunta l’idea del big per la panchina

Il Bayern Monaco crolla 1-0 in Bundesliga contro l’Augsburg. Dopo le tre vittorie nelle prime tre giornate, i bavaresi hanno ottenuto 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Un altro passo falso per il Bayern Monaco che in Champions, invece, sta volando nel proprio girone, avendo vinto sia contro l’Inter che nell’ultima contro il Barcellona. Due percorsi paralleli che, però, non stanno portando ad un totale entusiasmo della tifoseria e della dirigenza che non è del tutto convinto da Julian Nagelsmann. Il giovane allenatore tedesco sta cercando di costruire una squadra a sua immagine e somiglianza ma in campionato sta lasciando parecchi punti per strada. Ecco che la società sta valutando anche altre opzioni, se pur al momento la panchina di Nagelsmann non sia a rischio.

Bayern Monaco, stuzzica l’idea Zidane: niente Juve

Il nome che stuzzica la dirigenza del Bayern Monaco è quello di Zinedine Zidane, attualmente senza panchina dopo l’ultima avventura, la seconda, al Real Madrid. Zizou può contare nel suo palmares da allenatore ben 3 Champions League, 2 mondiali per club, 2 campionati spagnoli oltre che 2 Supercoppa UEFA e 2 Supercoppa di Spagna. Tutti trofei vinti col Real Madrid, al momento unico club in cui ha allenato.

Pur non avendo tanta esperienza è considerato uno degli allenatori più vincenti e bravi d’Europa. Il posto di Nagelsmann adesso è ‘minacciato’ dal francese che era finito nel mirino anche della Juventus e della nazionale francese, che Zidane ha sempre sottolineato di voler allenare.