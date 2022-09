L’Inter cerca soluzioni a sinistra: doppio nome per Inzaghi

L’Inter è a caccia di soluzioni per la fascia sinistra: occhio ai nomi di Alejandro Grimaldo e Darko Lazovic. Le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri di Inzaghi

Non è la partenza che ci si aspettava per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, dopo una finestra estiva di calciomercato ricca di alti e bassi, ma che comunque ha visto riportare a Milano il gigante Romelu Lukaku, ha già collezionato 3 sconfitte nelle prime 7 giornate del campionato italiano di Serie A.

Una partenza decisamente horror per la Beneamata con il tecnico piacentino che è finito sul banco degli imputati. Simone Inzaghi infatti, già pesantemente criticato nella scorsa stagione nonostante i due trofei messi in bacheca entrambi contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ora sembra essere il principale colpevole di questa Inter che stenta a decollare, involuta nel gioco e con molti, anzi moltissimi, problemi difensivi, basti pensare agli 11 gol subiti in queste prime 7 giornate, una cifra esorbitante se consideriamo le appena 33 reti subite dai nerazzurri in tutto lo scorso campionato.

Non solo, l’Inter sta accusando pesanti problemi di organico, in particolare sulla fascia sinistra. L’addio di Ivan Perisic si sta sentendo tantissimo in casa nerazzurra e l’erede designato, Robin Gosens, non riesce ad entrare nei meccanismi della squadra, mentre Federico Dimarco, anno scorso prezioso in alcune occasioni, non sembra avere tutti gli strumenti per essere un titolare fisso di una squadra con la caratura dell’Inter.

Calciomercato Inter, nuove soluzioni per la fascia sinistra

Nonostante le ristrettezze economiche, l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe tornare in sede di calciomercato per riuscire a trovare un esterno sinistro a gennaio che possa dare il cambio di passo alla squadra. In quest’ottica, attenzione al nome di Alejandro Grimaldo, esterno sinistro del Benfica al suo ultimo anno di contratto. La sua valutazione di 20 milioni potrebbe abbassarsi viste le circostanze, ma la concorrenza è alta. In alternativa, la soluzione low cost porterebbe al profilo di Darko Lazovic del Verona, che ha un prezzo di poco inferiore ai 10 milioni di euro.