Alla Juve già a gennaio: Cherubini tenta il colpaccio Champions

Un calciatore, autore di un golazo durante la prima partita di Champions League, potrebbe cambiare aria a gennaio: la Juventus ci prova

L’esordio in Champions League ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Proprio così, perché la Juventus targata Massimiliano Allegri è riuscita a mettere in atto una buona prestazione nel secondo tempo e per poco i bianconeri non hanno centrato l’impresa al Parces des Princes contro il Paris Saint Germain dei supereroi. Dunque, si può guardare al futuro ora con maggior ottimismo.

La dirigenza torinese, dal canto suo, continua a riflettere sul calciomercato, guardando proprio ai talenti che si stanno mettendo in mostra in Champions. A tal proposito, tra le bellezze del primo turno della massima competizione europea va sottolineato, indubbiamente, il golazo a firma Grimaldo. Il terzino sinistro di proprietà del Benfica piace da tempo a ‘La Vecchia Signora’, che potrebbe farsi sotto durante la finestra invernale dei trasferimenti, approfittando della scadenza del contratto prevista per giugno 2023 e il rinnovo dell’accordo appare improbabile. Di conseguenza, ai portoghesi converrebbe – a condizioni fattibili ovviamente – privarsene già a gennaio, in modo da evitare una dolorosa perdita a parametro zero.

Il Football Director Cherubini, inoltre, avrebbe un piano per convincere il Benfica. I bianconeri, nello specifico potrebbero avanzare una proposta di scambio con Luca Pellegrini, il quale dovrebbe chiaramente rientrare dal prestito all’Eintracht Francoforte.