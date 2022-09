Cuadrado via dalla Juve a gennaio: destinazione clamorosa

Il calciomercato non riposa mai: la Juventus potrebbe perdere Cuadrado a gennaio

Il calciomercato estivo si è concluso ma molte trattative vanno ancora avanti anche in ottica gennaio. Come spesso si dice, il mercato non va mai a riposo. Le società continuano a intavolare trattative in ottica futura.

Una di queste potrebbe riguardare la Juventus e un club di Premier League. Si tratta del Manchester United che, dopo un calciomercato entusiasmante, caratterizzato dagli arrivi di Eriksen, Antony, Casemiro, Lisandro Martinez, Malacia e Dubravka, vuole rinforzare anche la corsia di destra. Il nome che avrebbero individuato i Red Devils e quello di Juan Cuadrado.

Il Manchester United punta Cuadrado per gennaio

Il Manchester United non ha rinforzato la catena di destra e potrebbe tentare un assalto a Cuadrado nel mercato di gennaio. Il colombiano classe ’88 ha un contratto con i bianconeri fino al 2023 ma non ha ancora rinnovato. Qualora capisse che da parte della Juventus non c’è intenzione di trovare un accordo, già a gennaio potrebbe spingere, tramite il suo agente, per lasciare Torino. In quel caso il Manchester United diventerebbe un’opzione concreta, ma dipenderà anche da che tipo di proposta i Red Devils metteranno sul piatto per la ‘Vecchia Signora’.