Serie A: Vlahovic-Milik e la Juve va, Spalletti si ferma col Lecce

Perla di Vlahovic in apertura, poi il primo gol bianconero di Milik: la Juve batte lo Spezia. Napoli stop contro il Lecce

Dopo due pareggi consecutivi, la Juve ritrova i tre punti grazie a due splendide giocate dei suoi attaccanti. prima Dusan Vlahovic, con un gol fotocopia di quello realizzato contro la Roma, ha aperto le danze al 9′. In chiusura di match, in pieno recupero, ecco il primo gol in bianconero di Arkadiusz Milik, bravo a girarsi in area dopo una bella palla filtrante di Miretti dalla fascia.

Nell’altra gara della serata, inaspettata battuta d’arresto per il Napoli di Luciano Spalletti. Contro un Lecce coraggioso e ben organizzato, i partenopei prima rischiano di andare sotto, ma Meret para il rigore calciato da Colombo. Appena due minuti dopo gli azzurri vanno addirittura in vantaggio con un gol di Elmas, ma lo stesso ex centravanti di Milan e Spal si fa perdonare pareggiando subito i conti e fissando il punteggio, che noncambierà più, sull’1-1 finale. Un’occasione persa per la squadra campana, che fallisce così l’aggancio in vetta alla Roma capolista.

Serie A, i risultati delle gare del mercoledì sera

Juventus-Spezia 2-0 9′ Vlahovic, 92′ Milik

Napoli-Lecce 1-1 27′ Elmas, 31′ Colombo

La classifica di Serie A

Roma 10, Inter 9, Milan 8, Lazio 8, Napoli 8, Juventus 8, Torino* 7, Atalanta* 7, Udinese 7, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Salernitana* 4, Empoli 3, Verona 2, Sampdoria 2, Lecce 2, Bologna* 1, Monza 0, Cremonese 0

* Una gara in meno