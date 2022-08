Juventus-Spezia, brutta tegola per Allegri: fuori in barella

Durante il primo tempo del match di stasera tra Juventus e Spezia, Allegri ha perso di nuovo una pedina per infortunio: fuori in barella

Il copione finora è molto simile a quello visto contro la Roma. La Juventus, che in questi minuti sta affrontando tra le mura dell’Allianz Stadium lo Spezia targato Luca Gotti, è andata in vantaggio dopo appena 9 minuti di gioco. A sbloccare la contesa ci ha pensato anche stavolta bomber Dusan Vlahovic, sempre su punizione (praticamente la stessa mattonella da dove ha punito i giallorossi.

‘La Vecchia Signora’ al momento non è riuscita ad allungare il punteggio ed è, dunque, chiamata ad ‘azzannare’ (Allegri docet) la partita nella ripresa. A complicare le cose ci pensa pure in questo caso il tema infortuni. Tanta sfortuna per il tecnico livornese, che al 42esimo della prima frazione perde di nuovo Wojciech Szczesny.

Juventus-Spezia, brutto infortunio per Szczesny: esce in barella

L’estremo difensore polacco, che ha recuperato da poco un altro problema fisico, mette male la caviglia in area di rigore e chiede immediatamente il cambio, dopo aver rischiato di commettere una grossa ingenuità non bloccando il pallone. Il classe ’90 è stato subito sostituito con Mattia Perin e ha dovuto perfino lasciare il campo in barella. Nelle prossime ore, attraverso gli esami strumentali, capiremo meglio l’entità dell’infortunio, ma è evidente come stavolta si tratti di un problema serio. Vi terremo aggiornati.