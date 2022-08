Sassuolo-Milan 0-0: Berardi sbaglia un rigore ed esce in lacrime

Il Milan non va oltre lo 0-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo: il riassunto della partita

Il Milan apre il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la 4ª giornata di Serie A, contro il Sassuolo.

I campioni d’Italia non hanno vita facile al Mapei Stadium e infatti non riescono a portare a casa i tre punti. I rossoneri ci provano fino all’ultimo ma la squadra di Dionisi stringe i denti e porta a casa un pareggio prezioso, nonostante il brutto infortunio di Domenico Berardi, uscito in lacrime. Il 10 neroverde nel primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore e a inizio secondo tempo è stato costretto a lasciare il campo in seguito ad uno scontro con Theo Hernandez ed è scoppiato in lacrime.

Sassuolo-Milan: non si va oltre lo 0-0

Nel secondo tempo le occasioni non mancano ma col passare dei minuti il ritmo cala inevitabilmente e di conseguenza le due squadre trovano con meno facilità trame offensive. Kjaer lascia il posto a Kalulu per un fastidio alla coscia destra e poco dopo anche Florenzi è costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio. Termina 0-0 tra Milan e Sassuolo: i rossoneri trovano un altro pareggio, il secondo dopo quello di Bergamo contro l’Atalanta. Il Sassuolo trova il secondo pari consecutivo dopo quello di pochi giorni fa contro lo Spezia.