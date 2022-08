Cassano non risparmia Bastoni, che attacco: “Molto sopravvalutato”

Antonio Cassano non risparmia un big dell’Inter dalle critiche in diretta e afferma: “È molto sopravvalutato”

Sicuramente in casa Inter prima della partita di questa sera contro la Cremonese il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto rivedere qualcosa, soprattutto in difesa, vista la sconfitta per 3-1 contro la Lazio. Inoltre Inzaghi dovrà rinunciare anche a Romelu Lukaku, che sarà costretto a saltare anche il derby contro il Milan.

Nel frattempo l’ex calciatore Antonio Cassano, ormai famoso per le sue analisi sul web, non ha risparmiato il difensore Alessandro Bastoni dalle critiche.

Cassano non risparmia Bastoni dalle critiche: “Fa uno svarione a partita”

Lo conosciamo bene da tempo ormai e Antonio Cassano non si risparmia di certo quando c’è da fare delle critiche. L’ex attaccante questa volta ha preso di mira il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, e alla ‘Bobo Tv’ ha dichiarato:

“Io sono convinto che lui è molto molto sopravvalutato. È bravo nella gestione della palla essendo mancino, ma nei grandissimi difensori la priorità è saper marcare. Poi devi anche saper giocare e lì sei Maldini, Thiago Silva e altri giocatori. Però ogni volta che deve marcare ha sempre in canna uno svarione a partita, come sul gol di Felipe Anderson. A me convince più Dimarco, che è sempre uno che fraseggia ma ha più cattiveria”. Dunque critiche pesanti al difensore titolare di Inzaghi.