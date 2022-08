Vogliono prendere Arthur: la Juve tenta lo scambio last minute

Un club sarebbe interessato a prendere Arthur e avrebbe chiesto il centrocampista brasiliano alla Juventus: i bianconeri tentano lo scambio

È già tempo di tornare in campo. La Juventus dovrà subito archiviare i risultati deludenti contro Roma e, soprattutto, Sampdoria, poiché adesso comincia il tour de farce con partite ogni tre giorni. Mercoledì alle ore 20:45 i bianconeri metteranno piede nuovamente sul prato verde dell’Allianz Stadium, stavolta per affrontare lo Spezia targato Luca Gotti.

Giovedì, invece, avverrà la chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, prevista per le 20:00. Le temperature nei meandri delle stanze in cui lavora quotidianamente la dirigenza torinese sono ancora elevate, per quanto concerne la finestra dei trasferimenti. La priorità, al momento, è ovviamente sistemare la pratica Leandro Paredes. L’argentino, non più centrale nei piani del Paris Saint Germain, è il preferito assoluto di Massimiliano Allegri per rinforzare la mediana. Il famoso tassello in mezzo al campo che manca nello scacchiere da parecchio tempo.

L’apertura nelle scorse ore del club parigino al prestito con diritto di riscatto ha convinto la Juve ad assicurarsi le sue prestazioni a prescindere dagli sviluppi sul fronte cessioni. A tal proposito, restando sul centrocampo, potrebbe ancora concretizzarsi la partenza di Arthur. Il brasiliano non gode della fiducia del tecnico livornese ed è ormai un esubero a tutti gli effetti, destinato ad abbandonare presto o tardi la nave bianconera.

Calciomercato Juventus, il Lione chiede Arthur: tentativo di scambio

La carriera dell’ex Barcellona potrebbe proseguire in Francia. Su Arthur, infatti, ci sarebbe il concreto interesse del Lione, che avrebbe chiesto il classe ’96 alla Juventus. Il Football Director Federico Cherubini, per tutta risposta, starebbe tentando di intavolare uno scambio con i francesi, inserendo nell’affare il cartellino di Malo Gusto.

Si tratta di un giovane terzino destro di 19 anni, compiuti lo scorso 19 maggio. Un’opzione senza dubbio molto interessante, la cui valutazione si attesta sui 15-20 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2024). Tant’è che il Lione non sarebbe affatto convinto di privarsene, visto che parliamo di un calciatore di prospettiva su cui ‘Les Gones’ intendono puntare. Perciò l’operazione appare alquanto complicata, anche tenendo conto ovviamente dei pochi giorni rimasti a disposizione. Staremo a vedere.